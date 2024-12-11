У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Брянську: там почалася масштабна пожежа

Масштабна пожежа на нафтобазі у Брянську. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР завдали удару по нафтобазі у місті Брянськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



НП «Брянськ» – наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання армії РФ.



За наявною інформацією, є влучання по нафтобазі. Там почалася масштабна пожежа. Результати бойової роботи уточнюються.

Нагадаємо, що ця нафтобаза належить компанії «Транснафта».