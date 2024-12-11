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З прифронтового села на Лиманщині евакуювали передостанню мешканку ►

11 грудня 2024, 15:59

З прифронтового села на Лиманщині евакуювали передостанню мешканку ►

З прифронтового села на Лиманщині евакуювали передостанню мешканку

Екіпаж поліції «Білі янголи» на Донеччині евакуював передостанню мешканку прифронтового села під Лиманом.

Під звуки близьких вибухів екіпаж вивіз жінку із села Колодязі, що поряд із фронтовим селом Терни.

Крім того, поліцейські допомогли жителям сусіднього Зарічного після російського обстрілу: одну людину доправили до лікарні, а тіло загиблого — до моргу.

Раніше ми писали, що у Покровську залишається 11 тисяч осіб.

Триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області. Наразі людей вивозять для подальшого розселення до Івано-Франківської області.

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