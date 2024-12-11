У ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та бої за селище Шевченко

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За минулу добу війська РФ атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, окупанти намагалися покращити тактичне положення північніше Новооленівки та північно-східніше Соснівки, проводили штурмові дії поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки.



«Ворог успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. Водночас противник активно атакував наші укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького. В результаті тривалих боєзіткнень дві позиції знищені, одна – втрачена. Проводяться заходи щодо відновлення позицій. Тривають бої на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко. Противник намагається закріпитися та інфільтрувати свої ДРГ», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що Росія зібрала 150 тисяч військових для наступу на трьох напрямках в Донецькій області.