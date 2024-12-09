У Донецьку вибухнув автомобіль: імовірно, у ньому був начальник Оленівської колонії

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух, в одному з автомобілів спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ та місцеві телеграм-канали.
Попередньо автомобіль вибухнув на Університетській вулиці. Повідомляється про двох «важких» поранених внаслідок вибуху.
Результат вибуху авто у Донецьку
Також зазначається, що вибух стався на місці під водієм. Слідчі та криміналісти окупаційного УФСБ Росії та МВС так званого «ДНР» проводять огляд місця події.
Результат вибуху авто у Донецьку
Повідомляється, що підірваний автомобіль міг належати начальнику Оленівської колонії, де Росія влаштувала теракт в одній із казарм, утримуючи там українських військовополонених – бійців полку «Азов».
Нагадаємо, у річницю теракту в Оленівці ООН засудили дії РФ і закликали притягнути винних до відповідальності.
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