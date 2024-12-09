У Донецьку вибухнув автомобіль: імовірно, у ньому був начальник Оленівської колонії

Під час вибуху авто в Донецьку постраждали двоє людей. Фото: кадр із відео

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух, в одному з автомобілів спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ та місцеві телеграм-канали.



Попередньо автомобіль вибухнув на Університетській вулиці. Повідомляється про двох «важких» поранених внаслідок вибуху.

Результат вибуху авто у Донецьку

Також зазначається, що вибух стався на місці під водієм. Слідчі та криміналісти окупаційного УФСБ Росії та МВС так званого «ДНР» проводять огляд місця події.

Результат вибуху авто у Донецьку

Повідомляється, що підірваний автомобіль міг належати начальнику Оленівської колонії, де Росія влаштувала теракт в одній із казарм, утримуючи там українських військовополонених – бійців полку «Азов».

Нагадаємо, у річницю теракту в Оленівці ООН засудили дії РФ і закликали притягнути винних до відповідальності.