З Покровська планують вивезти всіх дітей до кінця тижня — Філашкін

У прифронтовому Покровську станом на 11 грудня залишається 11 тисяч людей, серед них — 18 дітей. Місцева влада планує до кінця поточного тижня евакуювати всіх дітей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
«Минулого тижня було 11500 людей, 500 осіб виїхали за тиждень. Наразі в області триває обов'язкова евакуація примусово сімей з дітьми вже майже понад рік», — зазначив він.
За словами Філашкіна, з Очеретинської, Курахівської та Торецької громад вивезли всіх дітей.
Начальник адміністрації додав, що зараз ведеться робота, щоб усіх неповнолітніх вивезти з небезпечного міста.
«Зараз працюємо над категорією 18 дітей, які залишились у місті Покровську. Говоримо з їхніми батьками та сім'ями про евакуацію. Минулого тижня дітей було вдвічі більше. Думаю, що цього тижня ми дітей вивеземо», — резюмував донецький урядовець.
Раніше ми писали, що 10 грудня російські окупанти двічі вдарили по Покровську Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.
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