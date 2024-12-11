З Покровська планують вивезти всіх дітей до кінця тижня — Філашкін

У Покровську залишаються 18 дітей. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому Покровську станом на 11 грудня залишається 11 тисяч людей, серед них — 18 дітей. Місцева влада планує до кінця поточного тижня евакуювати всіх дітей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Минулого тижня було 11500 людей, 500 осіб виїхали за тиждень. Наразі в області триває обов'язкова евакуація примусово сімей з дітьми вже майже понад рік», — зазначив він.



За словами Філашкіна, з Очеретинської, Курахівської та Торецької громад вивезли всіх дітей.



Начальник адміністрації додав, що зараз ведеться робота, щоб усіх неповнолітніх вивезти з небезпечного міста.



«Зараз працюємо над категорією 18 дітей, які залишились у місті Покровську. Говоримо з їхніми батьками та сім'ями про евакуацію. Минулого тижня дітей було вдвічі більше. Думаю, що цього тижня ми дітей вивеземо», — резюмував донецький урядовець.



Раніше ми писали, що 10 грудня російські окупанти двічі вдарили по Покровську Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.