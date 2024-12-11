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У містах Часів Яр та Курахове залишаються понад 700 цивільних

11 грудня 2024, 16:11

У містах Часів Яр та Курахове залишаються понад 700 цивільних

Скільки людей залишається у містах Часів Яр та Курахове. Фото: скриншот з відео Скільки людей залишається у містах Часів Яр та Курахове. Фото: скриншот з відео

На сьогодні у місті Часів Яр на Донеччині залишаються 297 цивільних, у Кураховому — понад 400. Ці люди відмовляються евакуюватися. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«Ситуація складна. У місті Часів Яр перебувають 297 осіб, у Кураховому — 450. Це категорії людей, які не збираються виїжджати. Вони запаслися питною водою, продуктовими наборами та медикаментами. Ворог тисне, на жаль, завести гуманітарну допомогу можливості майже немає», — заявив він.



Крім того, Філашкін розповів, що у регіоні проблема з електро та газопостачанням. Зокрема, у 142 населених пунктах немає світла та газу. За тиждень енергетики заживили 26 населених пунктів.

Раніше ми писали, що у Покровську залишається 11 тисяч людей.

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Вадим Філашкін
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Часів Яр Донецька область Курахове
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