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Авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця» — ЗМІ

11 грудня 2024, 12:27

Авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця» — ЗМІ

Українська ракета-дрон «Паляниця» Українська ракета-дрон «Паляниця»

У ніч на 11 грудня по російському Таганрогу було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждала якесь «промислове підприємство». Однак, за інформацією Defense Express, ціллю був «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва», де виробляються літаки ДРЛО А-50. При цьому російські пропагандисти стверджують, що місто обстріляли українськими ракетами-дронами «Паляниця».

Російські паблики пишуть, що приліт було зафіксовано близько 4:20 ранку, а місцеві жителі почули близько 10 вибухів над містом. Пізніше стало відомо, що підприємство зазнало пошкоджень, а на парковці згоріло 14 автомобілів.

На даний момент офіційного підтвердження застосування цього виду озброєння по  Таганрогу з боку українського військового керівництва немає. Тим часом українські аналітики припустили, що Україна має у своєму розпорядженні засоби для таких операцій, включаючи дрони-камікадзе і крилаті ракети типу «Пекло», які нещодавно були передані Збройним силам.

Водночас російський канал SHOT розповсюдив інформацію про те, що за попередніми даними, удар був нібито завданий українською ракетою «Паляниця». Навели й короткі технічні характеристики зброї — дальність польоту боєприпасу сягає 750 км, швидкість – 900 км/год, а бойова частина має масу 30-50 кг.

Журналісти російського видання ASTRA проаналізували, геолокували та підтвердили достовірність відео, яке раніше з'явилося, як стверджувалося, з місця сьогоднішньої ракетної атаки на Таганрог Ростовської області.

Як з'ясувала ASTRA, відео знято біля парковки авіаремонтного заводу на вулиці Ціолковського. Кадри знімалися з території гаражів, через паркан від яких знаходиться парковка заводу. Раніше мер міста повідомляла, що на цій же вулиці внаслідок атаки було пошкоджено котельню.

На місці атаки знаходиться авіаційний ремонтний завод 325/ВАТ «325 АРЗ» — авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також знаходиться 352 авіазавод. Чи пошкоджені самі заводи, невідомо. Про постраждалих інформації також поки що немає.

Раніше губернатор Ростовської області повідомив, що на Таганрог була скоєна ракетна атака, пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці.

Місцеві жителі стверджували, що атакували ПАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва».

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