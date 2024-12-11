Канада виділила майже 600 млн доларів військової допомоги для України

Парламент Канади ухвалив рішення про виділення 764 млн канадських доларів (приблизно 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.



Як повідомив журналіст, у цю суму входить великий бюджетний документ, що включає 21 млрд канадських доларів (приблизно 14, 4 млрд доларів США) на різні цілі, зокрема, на зміцнення національної оборони.



За словами міністра оборони Канади Білла Блера, кошти будуть використані на «боєприпаси, навчання та інші засоби, вкрай необхідні українцям для перемоги».



У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн. доларів США - ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.



Крім цього, парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США - ред.) на «гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні».



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