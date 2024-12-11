Після атаки дронів у російському Брянську спалахнула нафтобаза

На НПЗ у російському Брянську після атаки безпілотників почалася пожежа. Фото із соцмереж

У ніч проти середи, 11 грудня, безпілотні літальні апарати атакували черговий нафтопереробний об'єкт на території РФ. На місці надзвичайної пригоди сталася пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що вночі жителі Брянська почули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Після цього на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів «Транснефть» почалася пожежа.

За даними глави регіону Олександра Богомаза, «внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання виробничого об'єкту. В даний час, завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів МНС Росії по Брянській області, спалах ліквідовано». Загалом, за словами Богомаза, за ніч »над територією Брянської області було збито 10 БПЛА літакового типу».

Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, спалахнув нафтопереробний завод у «районі м'ясокомбінату».

Як стверджують українські osint-канали, спалахнув НПЗ «Транснафти».

Згідно з аналізом російського телеграм-каналу ASTRA, горів наливний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень поряд із Брянськом.