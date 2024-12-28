У 2024 році постачання дронів до ЗСУ рекордно збільшилось: Сирський назвав дані

Постачання дронів у Сили оборони рекордно збільшилися у 2024 році. Обсяги зросли у 19 разів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



Сирський нагадав, що у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем.



«Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза», — зазначив він.



Раніше ми писали, що генеральний штаб ЗСУ зараз працює над створенням умов, щоб підготовка до участі у бойових діях тривала два місяці.