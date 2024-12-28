В Україні ліквідували російського пропагандиста

Редактор телеканалу "Известия" Єлісєєв загинув на війні. Фото: телеканал «Известия»

Загинув на війні колишній редактор російського телеканалу «Известия» Максим Єлісєєв через удар безпілотника. Про це повідомляє телеканал.



«Не стало нашого колеги, редактора телеканалу «Известия» Максима Єлісєєва. Він загинув у зоні спецоперації після атаки безпілотника», — йдеться у заяві каналу.



Російські ЗМІ пишуть, що Єлісєєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії. Він отримав позивний «Диктор», служив зв'язківцем. Його частина перебувала на окупованій території Луганщини.



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