РФ з початку 2024 року втратила понад 400 тисяч окупантів — Сирський

Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, скільки військових втратила армія РФ за 2024 рік.



«Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну», — зазначив він.



За словами Сирського, загальні втрати ЗС РФ з початку широкомасштабної війни становлять приблизно 785 тисяч військових.



Раніше ми писали, що за 27 грудня окупанти втратили майже 400 осіб особового складу.