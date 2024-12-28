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У Києві сталася ДТП під час комендантської години: є загиблі

28 грудня 2024, 13:54

У Києві сталася ДТП під час комендантської години: є загиблі

Водій Tesla здійснила ДТП під час комендантської години. Фото: поліція Водій Tesla здійснила ДТП під час комендантської години. Фото: поліція

У Солом'янському районі Києва в ніч проти 28 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль перекинувся на дах, а двоє пасажирів автомобіля від одержаних травм загинули на місці. Водійку затримано, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Аварія за участю електрокара сталася вночі у Солом'янському районі столиці під час комендантської години.



«Водій Tesla, будучи п'яною, не обрала безпечну швидкість руху і не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де здійснила наїзд на бетонну огорожу, від чого автомобіль перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля — 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці», — йдеться у повідомленні.

Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп'яніння — прилад «Драгер» показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до дванадцяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до десяти років.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі сталася смертельна аварія з автобусом. Водій легкового автомобіля загинув.

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