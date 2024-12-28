Путін перепросив перед президентом Азербайджану, але не визнав збиття літака

Путін вибачився перед президентом Азербайджану Фото: kremlin.ru

Глава Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і перепросив через авіакатастрофу поблизу міста Актау в Казахстані. Він назвав те, що сталося, «трагічним інцидентом». Про це йдеться у релізі на сайті Кремля.



«Володимир Путін перепросив у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим», — зазначив Путін.



За його словами, літак «неодноразово намагався зайти на посадку до аеропорту міста Грозний (Чечня). У цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади».



Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту). Ведуться первинні слідчі дії.



Раніше ми писали, що 25 грудня на заході Казахстану в Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що виконував рейс Баку-Грозний. На борту було 60 громадян РФ.



Європейський телеканал Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану повідомив, що російська ракета класу «земля-повітря» стала причиною катастрофи пасажирського літака.