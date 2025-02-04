Андріївка, Покровський напрямок: росіяни штурмують з різних боків

Росіяни штурмують Андріївку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ та захопити стратегічно важливі позиції. На південному фланзі Покровського напрямку в Донецькій області, північніше Андріївки, російські війська продовжують тиснути на позиції Сил Оборони, просуваючись із боку Слов’янки та Петропавлівки.



Противник використовує рельєф місцевості як укриття, прагнучи вийти до дороги Ясенове – Андріївка. Чому виник «червоний анклав» на північно-східних околицях Андріївки, розбиралися «Новини Донбасу».







Андріївка — маленьке селище, але з великим стратегічним потенціалом. Армія РФ не перший місяць намагається захопити ці позиції, кидаючи на штурм сотні солдатів. Після недавніх успіхів ЗСУ в цьому районі росіяни розпочали нову хвилю атак. Причому атакують не лише з флангів, а й буквально крізь позиції української армії.



«Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку або баг. Насправді це відображення перебування та закріплення російської піхоти в околицях села, які прориваються з різних боків, навіть крізь позиції Сил Оборони», — йдеться в аналізі DeepState.



З часом стало більш зрозумілим просування противника, який проклав свій шлях із Петропавлівки та зараз переважно намагається прорватися в селище з цього району через вириті укріплення.



«Пролізли так в Андріївку, створили там своєрідний острівець своєї присутності в районі Андріївки. Тепер вони намагаються поступово його розширити. Утворилася така собі "кишка", якщо можна так висловитися. Тобто щось відбувається для того, щоб вплинути на весь Курахівський напрямок, Курахівський виступ. Все це робиться для того, щоб просунутися чи то в район Улаклів, чи то в зону Костянтинополя», — зазначає військовий оглядач і журналіст Денис Попович.

Просування ЗС РФ на Андріївку. Фото: карта DeepState

Водночас за даними DeepState, російська піхота намагалася прорватися через село Шевченко, використовуючи інженерно-фортифікаційні споруди, що з'єднують його з Андріївкою. Після перших успішних проникнень в Андріївку окупанти вирішили розвинути успіх, кидаючи в м’ясорубку піхоту з єдиною установкою — «помри, але дійди», що, по суті, не є новим для армії РФ.



«Це абсолютно тактика м’ясних штурмів. Тобто один загинув — добре, йде наступна хвиля. Загинув — добре, йде третя, четверта, п’ята. Вони намагаються використати свою чисельну перевагу, і в певному сенсі їм це вдається, бо ми просто не встигаємо відбивати одну хвилю за іншою через значну нестачу особового складу», — додав Попович.



У проросійських пабліках повідомляють, що в районі Костянтинополя північніше річки Сухі Яли, російські війська активно просуваються вздовж лісосмуги на ділянці шириною трохи більше кілометра. Тим часом експерти зазначають, що армія РФ використовує особливості місцевого рельєфу — балки, посадки, перепади висот. Основні напрямки атак ворога йдуть зі сходу — з боку Слов’янки та Петропавлівки, що може створити додаткові загрози для оборони ЗСУ.



«Це такий трикутник у районі траси Запоріжжя — Донецьк, на якому розташоване Курахове. І там між Андріївкою та цією трасою протікає річка Вовча. Тому ворог намагається таким чином просочитися крізь наші оборонні порядки та створити там анклав, який вони хочуть розширити», — розповів військовий оглядач.



Крім блокування стратегічних трас, росіяни намагаються обрізати так звану Курахівську кишеню і позиційно вирівняти лінію фронту. За словами експертів: "у широкому сенсі, просто захопити територію". Війська РФ також прагнуть заблокувати дорогу Ясенове-Андріївка. Це створює загрозу не лише для самої Андріївки, а й для стратегічно важливих доріг у регіоні.



«Будь-яка дорога має значення. Будь-яка дорога — це логістика, абсолютно будь-яка. Але головна траса тут — це та, що з’єднує Запоріжжя, Донецьк і Курахове. Перерізати трасу Курахове — Запоріжжя або Запоріжжя — Донецьк, на якій розташоване Курахове — ось їхня головна мета», — зазначає журналіст Денис Попович.

Росіяни штурмують Андріївку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Військові експерти також зазначають, що так званий «червоний анклав» — це не масштабний прорив ворожої піхоти, а промацування та просочування окремих груп російських бійців. Аналізуючи картографічний сервіс DeepState, ще 25 січня цього року північний схід Андріївки перебував у «сірій зоні». Уже 26 січня на карті з’явилася локальна зона окупації площею 0,44 квадратного кілометра.



На думку експертів, ворог знайшов слабке місце, яким оперативно скористався. Цитата: «Тактика просочування є досить характерною для противника». У мережі також з’явилася інформація, що росіяни використовують мототехніку для пересування невеликими групами крізь позиції бійців ЗСУ.



«Якщо таке можливо, то є два випадки. Перший — на ці укріплення неможливо завезти нікого, тому що не вистачає особового складу. І другий — ці укріплення були побудовані таким чином, що вони не враховували напрямок наступу противника і виявилися марними. Тобто є два таких варіанти. Такий сценарій можливий. У цьому випадку все залежить від того, де саме відбувається наступ, які сили залучені та які обставини склалися на конкретній ділянці фронту», — пояснює військовий оглядач.



Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону, відкидаючи росіян із Курахівського напрямку на інші ділянки фронту. За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за просування на Покровському напрямку Росія платить значну ціну.



Лише за січень цього року на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 7 тисяч російських військових, а загальні бойові втрати в живій силі склали понад 15 тисяч осіб.