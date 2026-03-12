На Слов'янському напрямку ліквідовано командира загону ДРГ «Родня»

Командир підрозділу «Родня», ліквідований на Слов’янському напрямку.

На Слов’янському напрямку загинув російський військовий Євгеній Ніколаєв із позивним «Гайдук» — командир підрозділу «Родня» та автор проєкту пропагандистського Telegram-каналу WarGonzo. Про це повідомили у пабліках російських військових, передають «Новини Донбасу».



За даними джерел із його оточення, по окупанту влучив FPV-дрон, коли він намагався евакуювати поранених товаришів. Зазначається, що раніше Ніколаєв уже отримував поранення під час бойових дій.



Інформацію про загибель російського військового також прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, написавши, що окупант «успішно демобілізований».



Повідомляється, що Ніколаєв перебував у зоні так званої «СВО» у різних ролях — спочатку як волонтер, згодом як доброволець й офіцер, командир підрозділу «Родня». На сайті центру «Миротворець» його вже внесли до списку ліквідованих.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»