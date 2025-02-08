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Евакуація, гуманітарна допомога, бізнес: як живе на лінії фронту Покровськ

08 лютого 2025, 16:57

Евакуація, гуманітарна допомога, бізнес: як живе на лінії фронту Покровськ

Евакуація, гуманітарна допомога, бізнес: як живе на лінії фронту Покровськ

Покровськ — одне з найнебезпечніших міст України на цей час. Лінія фронту наблизилася до міста впритул, там залишається дедалі менше людей. «Новини Донбасу» звернулися до керівника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка з проханням розповісти, як живе Покровськ сьогодні.

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Доряк.

– Пане Сергію, скільки наразі цивільного населення залишається у Покровську?

– Обстановка складна. Ворог продовжує атакувати громаду: нищити житлові будинки, інфраструктуру, прицільно вбивати людей. FPV-дрони, ствольна артилерія і КАБи покривають обстрілами весь Покровськ та частково сусідні населені пункти. Російські війська наступають, відстань до околиць міста близько 2 км.

У Покровську залишається близько 7 тисяч осіб. Працюють декілька магазинів, аптека, приватні підприємці, відділення Нової пошти. Залишилися працювати комунальні служби, але фахівців залишилось мало. З 28 січня припинило роботу стаціонарне відділення Укрпошти.

— Наскільки активно люди користуються або користувалися послугою евакуації з міста?

— В громаді триває евакуація цивільного населення. Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу обов’язкова евакуація триває до територіальних громад Волині. Крім того, щодня наявна можливість евакуюватися до громад Львівської області.

Активну допомогу в евакуації надають екіпажі Національної поліції «Білі янголи», ДСНС, волонтери, представники БФ «Янголи спасіння», «Проліска», дніпровський фонд «Діти нового покоління», запорізький «Україна в серці», які власним транспортом евакуюють мешканців до Дніпровщини, Кіровоградщини, Запоріжжя, Київщини.

Покровськ. Кадри міста взимку 2025 року.

Понад 10 тисяч жителів Покровської громади евакуювались до Дніпровщини. В цьому ж регіоні працюють і наші структурні підрозділи. На базі УСЗН створено хаб «Ми-Донеччина», де покровчани з числа ВПО мають змогу отримати гуманітарну допомогу, юридичні консультації, психологічну підтримку та роз’яснення з приводу працевлаштування. Крім того, гуманітарні хаби Покровської МВА «Єднання» працюють у Кропивницькому, Чернівцях, Червонограді та Хусті.

— Які причини люди зараз називають, щоб не евакуюватися?

— Залишаються в громаді переважно літні люди, яким ні до кого їхати або не хочуть покидати рідні домівки.

— Ви згадали, що у комунальних службах бракує кадрів. А загалом, яка ситуація із комунальними послугами?

— У Покровській громаді відсутнє тепло-, водо-, електро- та газопостачання. В громаді є декілька стаціонарних точок роздачі питної води. У дворах багатоповерхівок (житлові мікрорайони) облаштовані свердловини. Через перебої з водопостачанням ця робота розпочалась ще у 2022 році.

Покровськ. Кадри міста взимку 2025 року.

— Наскільки активно зараз роздається гуманітарна допомога тим, хто все ще залишається у місті?

— Гуманітарний вантаж продовжує надходити. Люди отримують допомогу. Переважно, це продуктові та будівельні набори. 4 рази на тиждень БФ World central kitchen доставляє до громади гарячі обіди.

Покровськ. Кадри міста взимку 2025 року.

— The New York Times повідомляв про підрив шахти у Пісчаному аби росіяни не змогли пройти підземними тунелями. Наскільки це відповідає дійсності?

— Шахта — це приватне підприємство, роботу якого призупинено у звʼязку з безпековою ситуацією та наступом росіян. Про це було офіційно повідомлено на сторінці компанії «Метінвест».

— Чи працює у Покровській громаді зараз якась медична установа? Де люди можуть отримати медичну допомогу?

— Щодо медзакладів, то всі релоковані, за протоколом поранених доставляють до Добропільської ЦРЛ.

Покровськ. Кадри міста взимку 2025 року.

— Чи всі культурні об'єкти вивезли — музеї, пам'ятники тощо?

— Найцінніші обʼєкти евакуйовані. На жаль, зруйновано будівлю історичного музею, палацу культури.

Стела на в'їзді до Донецької області

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