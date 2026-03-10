Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Бюджетників у РФ змушують віддавати частину зарплати на війну
10 березня 2026, 11:20

У російських регіонах працівників бюджетної сфери — вчителів, лікарів та співробітників дитячих садків — змушують перераховувати частину своєї зарплати «на потреби "СВО"». За словами самих співробітників, відмова від таких «пожертв» нерідко закінчується позбавленням премій чи іншими санкціями з боку керівництва.

Офіційно російська влада заявляє, що подібні перекази коштів є винятково добровільними. Однак численні скарги працівників бюджетної сфери свідчать про протилежне — людей фактично змушують брати участь у збиранні коштів на війну.

Повідомлення про фінансовий тиск надходили з різних регіонів Росії з 2022 до 2026 року. Зокрема, такі випадки фіксували у Волгоградській області, Дагестані, Іркутській області та низці регіонів Сибіру. За словами співробітників бюджетних установ, від них вимагають перераховувати від 1% до 10% заробітної плати або віддавати одноденний заробіток.

Повідомлення про примус продовжують регулярно з'являтися у соціальних мережах та ЗМІ. Зокрема, подібні скарги публікувалися у X та інших джерелах у березні 2026 року.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

