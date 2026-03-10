Авіаудар по Слов`янську: є жертви та багато постраждалих

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: скриншот

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що російські військові вранці скинули три авіаційні бомби на Слов'янськ Донецької області. Є жертви та постраждалі.



«Близько 9:15, ворог завдав авіаудару трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста. Пошкоджено не менше шести багатоповерхівок, 10 автомобілів», — заявив він.



Лях додав, що станом на 11:00 відомо про 11 поранених. Серед них – чотирнадцятирічна дівчинка. Двоє людей загинули.





Раніше ми писали, що вранці Слов'янськ на Донеччині опинився під ударом керованих авіабомб (КАБ).

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»