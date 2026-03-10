На відео показали знищення «Шахеда» комплексом «Стріла»

Момент знищення російського «Шахеда».

У мережі з’явилося відео моменту знищення російського ударного безпілотника типу «Шахед» у прифронтовій зоні. Ціль уразили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 92-ї окремої штурмової бригади.



Кадри опублікувала 92-га ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. На відео видно, як розрахунок зенітного комплексу «Стріла-10» запускає ракету, яка влучає у дрон-камікадзе.



У підрозділі жартома зазначили, що відео нагадує сцену з «Зоряних воєн», однак головне — практичний результат бойової роботи.



«Найголовніше — цей "Шахед" не долетить до мирних українських міст і не завдасть шкоди українським родинам», — підкреслили зенітники.







Нагадаємо, у ніч на 10 березня російська армія атакувала Україну 137 безпілотниками з різних напрямків. За даними сил протиповітряної оборони, було знищено 122 повітряні цілі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»