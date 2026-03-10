Під час російського обстрілу постраждала мешканка Костянтинівки

У понеділок, 9 березня, окупаційні війська атакували Костянтинівку, вони використали FPV-дрон з бойовою частиною. Є поранена. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Влучення ворожого безпілотника сталося в ділянку місцевості поблизу житлових будинків. Вибухова хвиля та уламки призвели до поранення місцевої мешканки», — уточнив він.



За словами Горбунова, постраждала самостійно звернулася за медичною допомогою до Дружківки.



Раніше ми писали, що увечері 9 березня російський безпілотник вдарив біля багатоповерхових будинків в Індустріальному районі Харкова.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»