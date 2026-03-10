Десантники ЗСУ знищили 10 окупантів та техніку на Олександрівському напрямку

Скріншот: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

На Олександрівському напрямку підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали точного удару по позиціях російських військ.

В результаті атаки було ліквідовано десять російських окупантів та знищено техніку противника. Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За даними військових, українські десантники продовжують активні наступальні дії на цій ділянці фронту, поступово витісняючи російські сили з української території.



Зазначається, що в одному з тимчасово окупованих населених пунктів українські військові завдали вогневого ураження. Внаслідок удару було знищено десять російських військовослужбовців, а також кілька транспортних засобів противника: два автомобілі та три квадроцикли.



Ця техніка використовувалася окупантами для маневрування на позиціях та підвезення особового складу. Українські військові наголошують, що продовжують системно знищувати як живу силу противника, так і його мобільні засоби пересування.

Нагадаємо, ЗСУ проводять зачистку на стику Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»