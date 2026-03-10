Енергетики відновлюють пошкоджені мережі у Донецькій області

Фото: Укренерго

Внаслідок чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів України вранці залишаються знеструмленими споживачі у низці областей. Особливо складна ситуація зберігається на Донеччині, де частина населених пунктів знову зіткнулася з перебоями електропостачання.



Як повідомили в «Укренерго», відключення також зафіксовано у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де дозволяють умови безпеки, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці намагаються якнайшвидше повернути в дію обладнання, пошкоджене внаслідок атак. Крім того, наслідки попередніх масованих ударів по енергосистемі продовжують впливати на її роботу. В окремих регіонах України запроваджено графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

У вечірній час, коли споживання електроенергії досягає пікових значень, енергетики не відкидають вимушеного введення погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Актуальну інформацію про можливі відключення за конкретними адресами мешканці можуть перевірити на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Нагадаємо, РФ обстріляла вночі інфраструктурний об'єкт у Краматорській громаді.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»