Майже всю територію Дніпропетровської області звільнено — генерал-майор

Майже всю територію Дніпропетровської області звільнено. Фото: vesti-rus.com

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що Силам оборони вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області. Це сталося під час наступу на Олександрівському напрямі. Про це повідомляє РБК-Україна.



«Звільнено майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося доопрацювати три невеликі населені пункти і ще два — зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому є позитивна динаміка — звільнено більше території, ніж втрачено», — зазначив він.



Генерал уточнив, що вже звільнено понад 400 квадратних кілометрів території.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»