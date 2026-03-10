Майже всю територію Дніпропетровської області звільнено — генерал-майор

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що Силам оборони вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області. Це сталося під час наступу на Олександрівському напрямі. Про це повідомляє РБК-Україна.
«Звільнено майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося доопрацювати три невеликі населені пункти і ще два — зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому є позитивна динаміка — звільнено більше території, ніж втрачено», — зазначив він.
Генерал уточнив, що вже звільнено понад 400 квадратних кілометрів території.
Раніше ми писали, що лінія боєпричини в цьому секторі зміщується, наближаючись до адміністративних кордонів сусідніх областей.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях