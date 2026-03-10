Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ — ISW

Гуляйполе 2024 рік.

Українські сили оборони проводять серію контратак у Запорізькій області, що суттєво ускладнює реалізацію російських планів наступу на півдні України. Про це свідчить нова оцінка ситуації на фронті, оприлюднена аналітиками Інституту вивчення війни (ISW).



Зокрема, активні бойові дії фіксуються на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та у західній частині Запорізької області. Українські підрозділи намагаються відтіснити російські сили та проводять локальні контратаки, що впливає на загальну ситуацію на фронті.



Аналітики зазначають, що ці дії можуть мати не лише тактичний, а й оперативний та стратегічний ефект. Вони здатні порушити плани російського командування щодо проведення наступальної кампанії навесні-влітку 2026 року.

Контратаки ЗСУ у Запорізькій області.

За оцінками експертів, російські військові розраховували, що просування у напрямку Гуляйполя доповнить атаки поблизу Оріхова. У такому разі війська РФ могли б намагатися охопити Оріхів зі сходу і заходу, створивши умови для подальшого просування в бік Запоріжжя.



Втім на початку березня ситуація для російської армії на півдні України виявилася значно складнішою, ніж очікувалося на початку 2026 року.



Експерти також звертають увагу, що українські контратаки мають ефект доміно і впливають на інші ділянки фронту. Це демонструє обмежені можливості російських сил та їхню залежність від перекидання резервів між різними напрямками.







Раніше РФ перекинула морпіхів з-під Покровська на Гуляйпільський напрямок. Нагадаємо, начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що Силам оборони вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»