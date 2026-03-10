Наземний робот ЗСУ знищив FPV-дрони та окупантів під Покровськом

НРК стріляє по «ждуну».

Українські військові застосували наземний роботизований комплекс для ураження російських дронів та живої сили противника на Покровському напрямку, передають «Новини Донбасу».



За даними підрозділу Disney.Squads, оператори дистанційно керованої платформи, озброєної кулеметом ПКТ, влаштували засідку на позиції російських військ. У результаті було знищено два російські FPV-дрони-камікадзе та двох окупантів.



На оприлюдненому відео видно, як роботизований комплекс веде вогонь по цілях на близькій дистанції, використовуючи оптичний приціл та стабілізовану платформу.



Покровський напрямок залишається однією з найінтенсивніших ділянок фронту. За офіційними даними, протягом минулої доби українські військові відбили тут 29 штурмових атак російських сил із загальної кількості 130 боєзіткнень на фронті.

Мапа атак армії РФ на Покровському напрямку.

Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше застосовуються українськими підрозділами для розвідки, підтримки штурмових груп й вогневого прикриття.



Раніше українські військові вже використовували НРК під час техноштурму на Харківщині, де за допомогою безпілотної платформи було знищено російський танк.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»