РФ обстріляла вночі інфраструктурний об'єкт у Краматорській громаді

Російські окупанти вночі у вівторок, 10 березня, вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, армія РФ атакувала громаду за допомогою БПЛА «Молнія-2».



«О 03:00 під ворожим ударом був один з інфраструктурних об'єктів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що росіяни 9 березня о 20:30 вдарили по приватному сектору, внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки, а о 23:00 влучили у дорожнє покриття у старій частині міста.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»