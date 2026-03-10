РФ обстріляла вночі інфраструктурний об'єкт у Краматорській громаді

Російські окупанти вночі у вівторок, 10 березня, вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Як зазначається, армія РФ атакувала громаду за допомогою БПЛА «Молнія-2».
«О 03:00 під ворожим ударом був один з інфраструктурних об'єктів», — йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що росіяни 9 березня о 20:30 вдарили по приватному сектору, внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки, а о 23:00 влучили у дорожнє покриття у старій частині міста.
Раніше ми писали, що увечері 9 березня російський безпілотник вдарив біля багатоповерхових будинків в Індустріальному районі Харкова.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях