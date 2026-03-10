Дрон знищив резервуар на нафтобазі в Армавірі

Пожежа на ЛПДС «Армавір» у Краснодарському краї.

У мережі з’явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки атаки безпілотників на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛПДС) «Армавир» у Краснодарському краї Росії. Удар стався 7 березня.



За даними OSINT-каналу Dnipro Osint (Гарбуз), у результаті атаки було знищено один резервуар для зберігання пального об’ємом близько 5000 кубометрів.

Під час night, Defense Forces бомбардував Armavir LPDS in Krasnodar region with drones. The video shows що several tanks були hit. pic.twitter.com/BhcibsXXC9 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 8, 2026

Супутникове фото свідчить, що один із резервуарів на території нафтобази зазнав серйозних пошкоджень. Осередок ураження позначений на знімку, де видно сліди пожежі.

Наслідки ураження нафтобази в Армавірі.

OSINT-аналітики спільноти «КіберБорошно» зазначають, що ЛПДС «Армавир» є важливим вузлом у системі транспортування нафтопродуктів. На цьому об’єкті паливо перекачується магістральним трубопроводом, накопичується у резервуарному парку, після чого відвантажується залізницею.



Ураження такого об’єкта може вплинути одразу на кілька елементів логістики: порушити роботу ділянки трубопроводу, скоротити обсяги перекачування та створити дефіцит у резервуарному буфері.



Крім того, можливе припинення залізничного наливу, через який паливо розподіляється далі по регіонах.



Раніше повідомлялося, що 8 березня у місті Армавір Краснодарського краю підрозділи місцевого МНС продовжували ліквідацію масштабної пожежі на території об’єкта.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»