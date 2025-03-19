Російські FPV-дрони контролюють усі під'їзні шляхи до Покровська та Родинського

Російські війська контролюють усі під'їзні шляхи як до Покровська, так і до сусіднього міста Родинське за допомогою FPV-дронів. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



«Ситуація з безпекою погіршується вже третій тиждень поспіль. Як і громаду, а особливо місто Покровськ, знищують керовані авіаційні бомби, знищують артилерією, йде полювання на цивільних FPV-дронами. Вже контролюються всі шляхи в'їзду до міста, також контролюється в'їзд у місто Родинське. Непоодинокі випадки вбивства наших мирних жителів. Ворог не припиняє, а навпаки нарощує обстріл по нашому місту та громаді», — заявив він.



За словами Добряка, з 10 березня 16 мешканців отримали поранення, серед них — четверо дітей. Крім того, четверо людей загинули.



У Покровську залишаються 2480 мешканців.



Крім того, голова Покровської громади також розповів, що евакуація місцевого населення відбувається у броньованих капсулах.



Раніше ми писали, що російська армія продовжує активно обстрілювати Покровську громаду, проте зафіксовано дев'ять випадків повернення сімей з дітьми до прифронтових населених пунктів.