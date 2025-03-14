Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді

Трьом колишнім поліцейським Маріуполя заочно повідомлено про підозру у державній зраді. У 2022 році вони склали присягу і перейшли на бік ворога.



Колишні співробітники Маріупольського районного управління поліції ГУНП на Донеччині почали співпрацювати з російськими окупантами. Як повідомили у прокуратурі Донеччини, чоловіки влаштувалися на службу до так званого «Мангуського районного відділу МВС ДНР».



Один із експоліцейських, співробітник сектору реагування, використовуючи захоплений службовий автомобіль, патрулює місто.



Ще один, який раніше працював інспектором сектору ювенальної превенції, проводив так звані «фільтраційні заходи». Він виявляв та складав списки учасників АТО та співробітників Національної поліції України, які потім передавав представникам незаконних збройних формувань «ДНР».



Колишній старший інспектор-черговий сектор моніторингу чергує в поліцейській частині.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.



Також перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.