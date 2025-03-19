У Слов'янську — пожежа після атаки безпілотників

Північну частину Донецької області атакують безпілотники вночі 19 березня. Момент вибуху у Слов'янську потрапив на відео. Місцеві жителі повідомляють про пожежу після прильоту.

Відомо про постраждалих — здебільшого місцеві жителі дістали поранення від осколків ураженої інфраструктури, що розлетілися. У багатьох житлових будинках у районі вибуху вибито вікна.

Пізно ввечері 18 березня російська армія обстріляла Слов'янськ. Метою удару окупантів вкотре виявився приватний сектор. Троє мирних жителів отримали поранення — чоловік та дві жінки. Частково зруйновано 21 будинок, пошкоджено 6 автомобілів.