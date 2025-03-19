Українські АЕС під управлінням США та нові системи ППО: про що говорили Зеленський і Трамп

Президент США Дональд Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під керування Сполучених Штатів. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на пресбрифінгу.



«Президент Трамп зазначив, що США мають значний досвід у сфері електроенергетики та комунального господарства. Він наголосив, що американська власність на атомні станції стала б надійним захистом цієї інфраструктури та зміцнила б енергетичну безпеку України», — заявила Лівітт.



Під час телефонної розмови із Трампом президент України Володимир Зеленський також звернувся із проханням надати додаткові системи ППО для захисту цивільного населення. Зокрема, йшлося про ракетні комплекси Patriot.



«Президент Трамп погодився опрацювати це питання та вивчити доступні варіанти, зокрема серед союзників у Європі», — додала Лівітт.



Крім того, за інформацією Bloomberg, Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах.



Джерела агентства стверджують, що український лідер передав це рішення під час телефонної розмови із Трампом у середу. Сторони також домовились працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню.



Нагадаємо, під час вчорашньої телефонної розмови Володимир Путін підтримав ідею американського президента Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. При цьому Путін поставив умову повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Україні, повідомили у Кремлі за підсумками розмови лідерів РФ та США.



Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня, питання військової підтримки України не порушувалося.



Зеленський, своєю чергою, заявляв, що обіцянок Путіна недостатньо, щоб Україна відмовилася від ударів російськими нафтопереробними заводами.