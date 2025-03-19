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Питання викрадених українських дітей було порушено на переговорах Зеленського та Трампа

19 березня 2025, 21:00

Питання викрадених українських дітей було порушено на переговорах Зеленського та Трампа

Серед питань, які обговорювали телефоном президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, — ситуація в Курській області, звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплених російськими військами.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що під час розмови було обговорено і питання повернення викрадених українських дітей.

«Президент Трамп поцікавився долею зниклих безвісти українських дітей, у тому числі тих, кого викрали. Він пообіцяв тісне співробітництво з обома сторонами для їхнього повернення додому», — сказала Лівітт.

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Адміністрація Трампа зупинила фінансування програми з відстеження викрадених Росією українських дітей, повідомляє агентство Reuters з посиланням на звернення сенаторів-демократів, адресоване держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту.

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