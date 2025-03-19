«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ

Пізно ввечері 18 березня російська армія обстріляла Слов'янськ. Метою удару окупантів вкотре виявився приватний сектор. Троє мирних жителів отримали поранення — чоловік та дві жінки. Частково зруйновано 21 будинок, пошкоджено 6 автомобілів.



Детальніше про наслідки обстрілу розповідаємо у відео.

«Вхідні двері вибиті, дах… Синові, машина стояла в гаражі… Це ж він вдруге під обстріл потрапив. Скло в нього вибило, поставив. Тільки поставив і знову вибило йому скло», — розповідає мешканка Слов'янська Надія.



За будинком потерпілого чоловіка зараз доглядає його сусід Михайло.

Коли Слов'янськ обстрілювали, Михайло спав. Прокинувшись, не міг оговтатися від шоку, зараз чоловік почувається краще. Чого не скажеш про Надію.

«Коли ж воно закінчиться, скільки вони знущатимуться з нас, над народом? Кажуть, що стріляють по об'єктах, що ж вони мирним населенням стріляють? Скільки знищили людей, дітей? Гаразд, ми вже старі, 77 років прожила, але діти, онуки…», — трясеться жінка.



Її будинок розташований приблизно за 150 метрів від місця прильоту, але уламки розлетілися настільки далеко, що жінка знайшла їх у дворі.

Що таке град із уламків, дізналася й Олена. Вона була недалеко від місця вибуху.

«На той момент я вже збиралася відпочивати, але в мене собака перед цим, видно, щось відчула, вона на мене стрибала, занепокоєння виявила. А потім коли прилетіло я тільки почула шибки полетіли, вікна. І щось сиплеться по даху. Думаю, Боже, хоч нас не зачепило, хоч ми осторонь якось були від вікон», — розповіла жінка.

Після затишшя вона вийшла надвір оглянути свій будинок. А потім — почала ліквідувати наслідки обстрілу.

«Перший час, коли я це все зробила, все забивали, у мене перше завдання було пережити ніч, щоб вікна забити. Потім, коли я все це зробила, своє перше завдання мене як почало бити, я не могла заснути», — розповіла Олена.



На ранок на місце удару приїхали комунальні служби та волонтери.



Люди з постраждалих будинків залишили вже понад 50 заявок, але це не кінцеве число.



Цей район уже не вперше потрапляє під обстріл, тут часто літають дрони, але місцеві жителі не поспішають залишати свої будинки.



«Я дивлюся на цю війну і розумію, що люди нікому не потрібні жодній стороні. Кажуть — виїжджайте. А куди? На копійки як допомога ти не проживеш. Тому що будинок треба сплатити, тут теж борги рахують. Роботу знайдеш-не знайдеш. Теж багато знайомих виїжджало, потім приїжджають і кажуть: усі гроші, які були, ми викатали, нічого не залишилося», — розчаровано розмірковує Олена.



Поки що люди у Слов'янську живуть надією та вірять, що активні бойові дії не торкнуться міста.