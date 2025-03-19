Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ

19 березня 2025, 19:10

«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ

«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ

Пізно ввечері 18 березня російська армія обстріляла Слов'янськ. Метою удару окупантів вкотре виявився приватний сектор. Троє мирних жителів отримали поранення — чоловік та дві жінки. Частково зруйновано 21 будинок, пошкоджено 6 автомобілів.

Детальніше про наслідки обстрілу розповідаємо у відео.

«Вхідні двері вибиті, дах… Синові, машина стояла в гаражі… Це ж він вдруге під обстріл потрапив. Скло в нього вибило, поставив. Тільки поставив і знову вибило йому скло», — розповідає мешканка Слов'янська Надія.

За будинком потерпілого чоловіка зараз доглядає його сусід Михайло.

Коли Слов'янськ обстрілювали, Михайло спав. Прокинувшись, не міг оговтатися від шоку, зараз чоловік почувається краще. Чого не скажеш про Надію.

«Коли ж воно закінчиться, скільки вони знущатимуться з нас, над народом? Кажуть, що стріляють по об'єктах, що ж вони мирним населенням стріляють? Скільки знищили людей, дітей? Гаразд, ми вже старі, 77 років прожила, але діти, онуки…», — трясеться жінка.

Її будинок розташований приблизно за 150 метрів від місця прильоту, але уламки розлетілися настільки далеко, що жінка знайшла їх у дворі.

Що таке град із уламків, дізналася й Олена. Вона була недалеко від місця вибуху.

«На той момент я вже збиралася відпочивати, але в мене собака перед цим, видно, щось відчула, вона на мене стрибала, занепокоєння виявила. А потім коли прилетіло я тільки почула шибки полетіли, вікна. І щось сиплеться по даху. Думаю, Боже, хоч нас не зачепило, хоч ми осторонь якось були від вікон», — розповіла жінка.

Після затишшя вона вийшла надвір оглянути свій будинок. А потім — почала ліквідувати наслідки обстрілу.

«Перший час, коли я це все зробила, все забивали, у мене перше завдання було пережити ніч, щоб вікна забити. Потім, коли я все це зробила, своє перше завдання мене як почало бити, я не могла заснути», — розповіла Олена.

На ранок на місце удару приїхали комунальні служби та волонтери.

Люди з постраждалих будинків залишили вже понад 50 заявок, але це не кінцеве число.

Цей район уже не вперше потрапляє під обстріл, тут часто літають дрони, але місцеві жителі не поспішають залишати свої будинки.

«Я дивлюся на цю війну і розумію, що люди нікому не потрібні жодній стороні. Кажуть — виїжджайте. А куди? На копійки як допомога ти не проживеш. Тому що будинок треба сплатити, тут теж борги рахують. Роботу знайдеш-не знайдеш. Теж багато знайомих виїжджало, потім приїжджають і кажуть: усі гроші, які були, ми викатали, нічого не залишилося», — розчаровано розмірковує Олена.

Поки що люди у Слов'янську живуть надією та вірять, що активні бойові дії не торкнуться міста.

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу
Місця
Слов'янськ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
11:14
Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей
11:10
В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
12:05
Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT
11:15
В окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр
23:00
Головне за день: Війська РФ почали просуватися на півдні. Ситуація у Торецьку нестабільна
21:32
Російський військовий на смерть збив літнього жителя окупованого Донецька
11:10
Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд
21:00
Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі
09:10
Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року
23:00
Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді
15:38
Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей
13:29
Черговий акт вандалізму: загарбники пошкодили кам'яні баби на Луганщині
усі новини
20:01
Українські АЕС під управлінням США та нові системи ППО: про що говорили Зеленський і Трамп
19:10
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
18:20
Розумний підхід до кредитування: що потрібно знати (реклама)
18:16
Україна визначить ключові об'єкти, які не можна атакувати, а у Білому домі не побачили вчорашнього порушення з боку РФ
18:15
До побудови фортифікацій у Донецькій області залучено 14 областей України
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:27
Після контактів Вашингтона з Москвою Трамп та Зеленський поговорили телефоном
17:25
На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
16:54
Бербок стане головою Генасамблеї ООН восени 2025 року — BILD
16:52
Для мирних жителів закрили в'їзд до Суджі Курської області
16:48
Російські FPV-дрони контролюють усі під'їзні шляхи до Покровська та Родинського
16:41
Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку – ISW
16:22
Білий дім припинив фінансувати програму з відстеження викрадених Росією українських дітей — Reuters
16:16
Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено за скаргою НАБУ
16:03
Україна та РФ обмінялися полоненими — подробиці
15:58
Росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку: загинула одна людина, ще дві – поранені
15:51
У Зеленівці окупанти вбили 54-річну жінку
15:48
ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку
15:31
Покровська адміністрація зафіксувала дев'ять випадків повернення з евакуації сімей з дітьми
усі новини
ВІДЕО
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ «Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
19 березня, 19:10
Прикордонники знищили військову техніку та склад росіян. Фото: скріншот На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
19 березня, 17:25
Затримання жителя окупованої Луганської області. Фото: кадр із відео На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
19 березня, 17:06
Удар по укриттю російської піхоти на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку
19 березня, 15:48
Зеленський сьогодні поговорить із Трампом. Фото: скриншот з відео Зеленський поговорить з Трампом: дата
19 березня, 12:57
Сили оборони FPV-дронами та артилерією зупинили колону технік. Фото: скріншот ЗСУ зупинили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку
19 березня, 11:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір