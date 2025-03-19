На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ

Прикордонники знищили військову техніку та склад росіян. Фото: скріншот

Українські прикордонники атакували за допомогою дронів позиції російських окупантів у Луганській області. Зокрема, було знищено техніку та склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Логістика ворога горить, техніка – знищена. Підрозділ завдає точних ударів по складах і позиціях окупантів у Луганській області», — йдеться у повідомленні.



Атаку провів прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс», який влучив по укриттю та військовій техніці ворога в Серебрянському лісництві.



Як зазначається, військові вразили укриття та вантажівку, а знищили — антену для зв'язку, мінометний розрахунок, гармату С-60 на базі МТ-ПБ, машину та склад ПММ.



Раніше ми писали, що 5-та штурмова бригада ЗСУ знищила міномети, фортифікації та укриття піхоти російських військ на Краматорському напрямку.