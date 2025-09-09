Окуповані міста України залишилися без бензину: що відбувається

Бензинова криза, яку спричинили удари українських Збройних Сил по нафтопереробних заводах РФ, дісталася меж окупованих територій України.

За оцінками російських експертів, наразі від 15 до 20% потужностей паливної промисловості виведено з ладу, що призвело до дефіциту бензину, черг на заправках і рекордного зростання цін. Криза може затягнутися мінімум до зими 2025-2026 року, але якщо удари по НПЗ будуть тривати, то експерти не беруться прогнозувати подальший хід подій.

Проблеми з бензином у російських регіонах почались ще на початку літа, проте критично загострилася ситуація у серпні. Найсильніше дефіцит пального відчули у віддалених регіонах Росії, зокрема Приморському краю, на Курилах (де повністю припинили продаж бензину для населення), у Забайкальському краї, а також окупованому Криму, де ввели продаж бензину за талонами.

На сході та півдні окупованої частини України тривалий час ситуацію із бензином окупаційна влада тримала під контролем. Пальне було в наявності, ціни хоч і зростали, але дуже повільно.

Все змінилося наприкінці серпня.

Редакції видань РІА Південь (Запоріжжя), 0629.com.ua (Донецька область) та 0642.ua (Луганська область) провели спільне дослідження ситуації в регіонах. І вона — невтішна.

Мелітополь та Токмак: окупанти запровадили обмеження на продаж бензину

У Мелітополі на АЗС запровадили обмеження на продаж бензину. Щоранку у водіїв починається з «квесту»: знайди бензин на АЗС та попроси у сусіда пару літрів до заправки.

Якщо в середині серпня майже на всіх заправках ПММ марки А95 та А92 був відсутній, то з 25 серпня ситуація покращала — бензин з'явився, але в недостатній кількості. Тому на АЗС на одну машину паливо продають не більш як на 1000 рублів.

Ціни на АЗС різняться.

Ось як описують ситуацію з паливом у Мелітополі читачі РІА Південь:

На Кірова (Героїв України) бензин А95 ми купили за 78 руб/л. На Новому Мелітополі біля ресторану «Райський куточок» по вулиці Воїнів-інтернаціоналістів знайшли А92 по 63р/л, розбіг цін на А95 по місту від 72 до 78 р/л. Але скрізь наливають лише на 1000 руб. Тобто, щоб заправитися, потрібно об'їжджати містом АЗС — одну, другу, третю, і стояти у черзі».

Через дефіцит ПММ ціни на пальне різко підскочили.

Так, ще 13 серпня ціни на ПММ були такими:

А95 — 67,90

А92 — 61,90

ДП — 71,60

Газ — 35

Ціни на пальне на одній із мелітопольських АЗС 13 серпня, джерело фото РІА Південь

А вже з 26 серпня 2025 року ціна така:

А95 продавали по 72-78 р/л,

А92 — 63 р/л.

Токмак: бензин по талонах

У сусідньому з Мелітополем Токмаку Запорізької області на АЗС цивільним бензин взагалі не продають.

«Паливо продають лише за талонами, які дають лише військовим. Громадянські їдуть купувати до Мелітополя. Сусіди сказали, що там був лише А95 і купували вони його на різних заправках за різними цінами від 80 до 100 руб/л», — розповідають місцеві.

Жителі Токмака також зазначають, що якщо у 2022 році російські військові зливали зі своїх бензовозів дизель та перепродавали цивільним, то зараз такого немає. Військова поліція стежить за цим та порушників відправляє на передову. Тому підпільна торгівля паливом в окупації зійшла нанівець.

Не більше 20 літрів на авто: на окупованій Луганщині бензин став дефіцитним товаром

Проблеми з паливом на окупованій частині Луганщини розпочалися із середини серпня. У Луганську та інших містах спостерігаються великі черги на автозаправках, а попит на бензин через ажіотаж водіїв лише за вихідні зріс на 60%, повідомляють місцеві окупаційні ЗМІ.

Причиною дефіциту окупаційна адміністрація називає перебої у логістиці та удари Збройних Сил України по паливній інфраструктурі регіону. Саме вони «винні» у скороченні до катастрофічного рівня запасів палива.

«Посадовці» так званого «міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР» запевняють, що контролюють ситуацію. За їхніми словами, до регіону вже організовані додаткові поставки, а щодня здійснюється моніторинг забезпечення міст і районів. Водночас вимушено визнають, що логістика повністю не відновлена, а перебої з доставленням залишаються.

Очільник «міністерства» Костянтин Роговенко пообіцяв, що найближчим часом бензин завезуть на понад 40 автозаправних станцій. Він також заявив, що «панічні настрої серед населення» та масові закупівлі пального лише погіршують ситуацію.

Окрім проблем із логістикою, окупаційна адміністрація заявляє про атаки українських дронів на паливну інфраструктуру, зокрема на АЗС у Сіверськодонецький агломерації. Так званий «заступник міністра мінпаливенерго ЛНР» Андрій Єлісєєв взагалі запропонував водіям «геніальний» засіб розв'язати проблему — «не купувати бензин». Тому що «якщо масова закупівля продовжиться – відновлення нормальних постачань затягнеться», попередив Єлісєєв.

Попри обіцянки окупаційних «чиновників» про швидке вирішення «паливної кризи», місцеві жителі продовжують скаржитися на довгі черги та відсутність бензину на більшості станцій. На деяких зараз виставляють спеціальні конуси, щоби водії навіть не заїжджали на заправку.

Приміром, навіть у «столичному» Луганську є місця, де палива немає зовсім. Водії кажуть, що їхати на заправки в районі Старта, Леніна, під естакадою та біля 1 Травня марно. На тих же небагатьох АЗС, де все ж таки є паливо, його відпускають не більше 20 літрів на авто.

Бензинова турбулентність від «ДНР»: ціни злетіли

Сайт 0629 відстежував ціни на пальне в окупованому Маріуполі з кінця 2024 року. До останнього моменту вони трималися. Підвищення цін, яке фіксувалося, вагалося з кроком 50 коп. - 1 руб. І це давало людям ілюзію стабільності. Однак із середини серпня ситуація різко погіршилася, а до цінового шоку додався дефіцит.

Наразі на території Донецької області, окупованої росіянами, вартість палива вища, ніж у сусідніх регіонах. Якщо ще на початку року вартість палива тут була трохи вище середньоросійської, то зараз розрив досяг рекордних показників: літр АІ-92 коштує близько 67 рублів, а АІ-95 — більше 74 рублів, що на 8–10 рублів дорожче, ніж у більшості регіонів Росії.

Заправка у Маріуполі. Фото 0629

Для місцевих водіїв, аграріїв та перевізників це означає не просто додаткові витрати, а й зростання цін на товари та послуги, що залежать від транспортування. На тлі загального падіння купівельної спроможності населення бензинова криза стала ще одним чинником соціальної напруги.

Основні причини кризи є очевидними. По-перше, регіон повністю залежить від постачання з Росії, не маючи власних запасів або нафтопереробної інфраструктури. Будь-які перебої у роботі російських НПЗ чи стрибки біржових котирувань миттєво відбиваються на цінах у Донецьку та Маріуполі. Серпневі атаки України на Новошахтинський НПЗ стали серйозним ударом по ланцюжку постачань.

По-друге, у середині серпня на Санкт-Петербурзькій товарній біржі було зафіксовано історичні максимуми — А-92 перевищив позначку 71 тисячу рублів за тонну, А-95 знову досяг понад 80 тисяч. Це призвело до різкого подорожчання гуртових партій та вдарило по роздрібних мережах.

По-третє, літо традиційно приносить зростання споживання палива через відпустки, врожай та збільшену мобільність населення. В умовах дефіциту навіть невеликий стрибок попиту перетворюється на кризу.

Вартість палива на АЗС Донецька

Вартість палива на АЗС Єнакієве

Вартість палива на АЗС Макіївки

Представники окупаційної «влади» публічно обіцяють «стабілізацію» і посилаються на рішення Москви тимчасово заборонити експорт палива, щоб наповнити внутрішній ринок.

З початку року оптові ціни на бензин АІ-92 зросли на 13,4 рубля за літр, на АІ-95 - на 20,8 рубля. Це рекордне зростання з 2015 року. Ми усвідомлюємо, як зростання цін впливає на ваш бюджет та роботу підприємств. Просимо повідомляти про випадки значного завищення цін на АЗС», — кажуть окупанти і, як і раніше, підмінюють розв'язання проблеми пошуком «винних», кого можна оподатковувати.

Як кажуть маріупольці, «контролювати можна лише папірці, бензин від цього не з'явиться».

Ціни у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях: де дорожче

Ціни на пальне за останні два тижні зросли від 10 до 14 руб. за літр.

Порівняння цін показує, що найнижчі ціни залишаються на Луганщині, найвищі — у Мелітопольському районі (це стосується 95-го бензину).

Соціальні наслідки

Паливна криза б'є у всіх сферах життя: від підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до зростання цін на продукти, які привозять із інших регіонів.

Жителі окупованих територій відкрито говорять про «бензинову напруженість». Це вже не лише економіка, а й чинник суспільної стабільності: коли вартість поїздки на роботу перевищує витрати на харчування, рівень довіри до будь-якої влади падає.

У соціальних мережах та у побутових розмовах люди відверто говорять про те, що «все стало погано» і «треба їхати кудись, ось тільки незрозуміло — куди».