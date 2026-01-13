Війська Росії ракетами та дронами вдарили по енергетиці Донеччини: без світла залишилася частина абонентів

Вночі та вранці 13 січня російські окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на енергетичні об'єкти у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки в регіоні є знеструмлені споживачі.



«Скрізь, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що вночі 12 січня російські безпілотники також атакували енергетику Донецької області, внаслідок чого частина абонентів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко