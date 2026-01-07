Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники

Тимчасово захоплені міста Луганської області — Сорокіне та Суходільськ — потрапили під обстріл безпілотників уночі 7 січня. Інформації про жертв та постраждалих немає. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Як зазначається, у промисловій зоні міста Сорокіно впали два БПЛА. У Суходільську атака припала на приватний сектор — спалахнула пожежа.





Раніше ми писали, що увечері 5 січня пролунала серія вибухів в окупованому місті Харцизьк Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»