«Могили у дворах та вигорілі будинки»: у ЗСУ показали відео, як зараз виглядає Костянтинівка

Місто Костянтинівка Донецької області зараз знаходиться під прицільним вогнем російських дронів, артилерії та керованих авіабомб. Про це повідомили у пресслужбі 11-го армійського корпусу ЗСУ, опублікувавши кадри міста.



За словами військових, у Костянтинівці чуто нескінченне дзижчання FPV у небі.



«Могили у дворах, вигорілі будинки, розбиті та зруйновані квартири та разом з ними людські життя», – зазначили у корпусі.

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 січня російські безпілотники атакували село Староварварівка на Донеччині, внаслідок чого з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка і є поранена.

