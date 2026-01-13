У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода

З кранів у Донецьку тече темна вода.

Активісти руху «Жовта Стрічка» з різних районів тимчасово окупованого Донецька повідомляють про критичний стан водопостачання у місті. Попри заяви окупаційної адміністрації про подачу води за встановленим графіком, її якість викликає серйозне занепокоєння.



На оприлюднених фото видно, що з кранів тече темна, іржава рідина з домішками та різким неприємним запахом. Місцеві жителі зазначають, що таку воду неможливо використовувати ні для пиття, ні для приготування їжі, а навіть побутове застосування може становити загрозу для здоров’я.

На знімках видно ванну та відро, наповнені каламутною темно-коричневою водою.

Крім того, ситуація суттєво відрізняється залежно від району. У деяких частинах Донецька водопостачання відсутнє повністю, попри раніше оголошений графік подачі.



Активісти наголошують, що проблеми з водою мають системний характер і лише поглиблюються. Чергові обіцянки окупаційної влади щодо «покращення» умов життя знову виявилися далекими від реальності.

На знімках видно ванну та відро, наповнені каламутною темно-коричневою водою.

Раніше ватажок окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що у 2026 році влада має намір реалізувати «комплекс заходів» для покращення водопостачання на захоплених територіях Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»