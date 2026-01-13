Примусова евакуація з Кушугума: запроваджено жорстку заборону на повернення

Фото: Запорізька ОВА

На початку 2026 року Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтового Кушугума, розташованого приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.



Причиною стало посилення російських обстрілів та авіаударів по селищу. За даними місцевої влади, на момент ухвалення рішення в Кушугумі залишалося понад 300 сімей, у яких проживає близько 600 неповнолітніх дітей.



За останні місяці населений пункт регулярно атакується: використовуються ракети, дрони та авіабомби. У середині грудня внаслідок удару по приватних будинках біля гімназії було поранено жінку з дитиною.

Багато жителів зізнаються, що рішення про евакуацію стало для них несподіваним. Люди тільки почали облаштовувати житло, робити ремонти, будувати плани, але тепер змушені у стислий термін збирати речі та шукати тимчасовий притулок у Запоріжжі, Дніпрі чи у родичів.

Особливо важко переїзд дається дітям, які не бажають залишати рідні будинки.

Евакуйованим сім'ям обіцяють одноразову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї, а також розміщення у гуртожитках з урахуванням побажань.

У Запорізькій міськраді заявляють, що місць для розселення є достатньо, а з кожною родиною індивідуально працює департамент соцзахисту. У Кушугумській селищній раді наголошують, що евакуація має превентивний характер і спрямована виключно на збереження життя та здоров'я дітей.

Окремим рішенням суворо заборонено повертати евакуйованих дітей на територію селища: списки передані правоохоронним органам для контролю та недопущення повторного в'їзду.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»