В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки

Квартирні крадіжки в окупованому Маріуполі. Ілюстрація створена ШІ

В окупованому Маріуполі зафіксовано активізацію організованих груп квартирних крадіїв. Про це йдеться у заяві Маріупольської міської ради.



Як повідомляють місцеві Telegram-канали, останніми днями мешканці все частіше скаржаться на квартирні крадіжки. За словами очевидців, зловмисники діють злагоджено: обирають помешкання за відсутності господарів та швидко зникають.



У дворових чатах поширюється інформація, що до злочинів можуть бути причетні приїжджі робітники з РФ та країн Середньої Азії. Водночас за свідченнями жителів, так звані «правоохоронні органи» не реагують на звернення громадян.



У міській раді наголошують, що в Маріуполі фактично панує беззаконня: поліція ігнорує виклики, особливо якщо вони стосуються громадян Росії. Через це місцеві мешканці почуваються повністю беззахисними.

