Російські безпілотники атакували Староварварівку на Донеччині: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка, є поранена

Наслідки атаки на Староварварівку. Фото: ДСНС

У ніч з 12 на 13 січня внаслідок удару по селу Староварварівка на Донеччині загинув чоловік. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, загиблий – 1974 року народження.



У пресслужбі ДСНС Донеччини розповіли, що Староварварівку атакували сім ударних російських дронів.



Пошкоджені 17 приватних будинків, в одному з них виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь на площі 25 квадратних метрів.



Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС виявили та дістали з-під завалів приватного будинку тіло загиблого. Також внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Роботи на місці удару завершені.

Нагадаємо, що вночі та вранці 13 січня війська Росії ракетами та дронами вдарили по енергетиці Донеччини, внаслідок чого без світла залишилася частина абонентів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко