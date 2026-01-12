Волноваха, Мелітополь, Бердянськ: в окупованих районах Донецької та Запорізької областей лунали вибухи

Ніч атаки у Волновасі. Фото: Андрющенко Time

Збройні сили України завдали удару по місцях зосередження російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.



Як повідомляє видання Волноваха.City, у Волноваському районі вночі, 10 січня, пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти — без електропостачання залишилося місто Волноваха та низка прилеглих населених пунктів.



Місцеві жителі повідомили журналістам про щонайменше чотири сильні вибухи, які були чутні в різних районах міста. За словами очевидців, одразу після інциденту у житлових кварталах зникло світло. Пізніше аварійне вимкнення електроенергії підтвердили й окупаційні диспетчерські служби.



Станом на ранок 10 січня електропостачання не було у Волновасі, Хлібодарівці, Златоустівці, Веселому, Затишному, Голубицькому та Малинівці. В Амвросіївці після вибухів зникло електропостачання, про що місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах. Аналогічна ситуація спостерігалася і в окупованому Шахтарську.



Повідомлення про вибухи надходили також із Мелітопольського району Запорізької області, що перебуває під окупацією. Як повідомляє видання «РІА Південь», серія потужних вибухів, повітряні тривоги та незвичайні звуки фіксувалися у Мелітополі, Мелітопольському районі та Бердянську.

Бердянськ після атаки. Фото: Андрющенко Time



Окупаційна влада заявляла про загрозу удару протикорабельною ракетою «Нептун», а також повідомляла про масовану атаку безпілотників. За даними окупаційних джерел, близько 21:36 було оголошено ракетну тривогу, а вже приблизно о 22:00 жителі Мелітополя та Бердянська почули вибухи.



У Бердянську, за словами місцевих жителів, епіцентр вибухів був у районі порту. Після опівночі у Мелітополі та навколишніх населених пунктах тривогу оголосили повторно — вже через безпілотників.



Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в районі мелітопольського аеродрому, тривалий гул і звуки, нехарактерні для звичайної роботи ППО. Після серії вибухів та автоматних черг у місті спостерігалися різкі перепади напруги.

«Гул стояв такий, що вікна тремтіли. Потім — спалахи з боку аеродрому», — розповіла мешканка одного із мікрорайонів Мелітополя. Найінтенсивніші вибухи фіксувалися в Якимівці Мелітопольського району.

За словами місцевих жителів, ударна хвиля була настільки сильною, що тремтіли вдома, спрацьовували сигналізації та обсипалася штукатурка. «В Якимівці це просто жах. Такого ще не було весь час», — повідомляють очевидці.

Раніше «Новини Донбасу» писали про знеструмлення Донецька, Макіївки, Тореза, Хрестівки (Кіровського), Шахтарська, Єнакієвого, Дебальцевого та Нижньої Кринки. Також повідомлялося про атаку безпілотника на електричну підстанцію у Волноваському районі Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»