Для призначення Шмигаля міністром енергетики не вистачило голосів

Денис Шмигаль. Ілюстративне фото.

Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики. Сьогодні, 13 січня, народні депутати голосували за відповідну постанову №14378, проте голосів для ухвалення документа не вистачило.



Загалом проголосували 210 народних депутатів, а для ухвалення позитивного рішення потрібно щонайменше 226 народних депутатів.



Як повідомлялося, Верховна Рада 13 січня звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року.

Верховна Рада України 19 листопада 2025 року проголосувала за звільнення з посади міністра енергетики Світлани Грінчук. До літа 2025 року Міненерго очолював Герман Галущенко.

Згідно з декларацією, загальний дохід Шмигаля за 2025 рік становив 1 млн 560 тис. 607 грн. Доходи його дружини за звітний рік досягли 9 млн 334 тис. 711 грн.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй