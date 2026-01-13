Дрони атакували захоплену Макіївку: виникла пожежа, під удар потрапила підстанція

Наслідки атаки на захоплену Макіївку. Фото: соцмережі

Ввечері 13 січня безпілотники атакували окуповане місто Макіївка Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Внаслідок атаки виникла пожежа. Під удар потрапила підстанція «Чайкине».



Інформацію про атаку БПЛА та пожежу у місті підтвердили й у місцевих проросійських пабліках.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційний «мер» Макіївки Владислав Ключаров поки не коментували атаку на місто.

Нагадаємо, що ввечері 13 січня дрони також атакували захоплений Донецьк, повідомляють про удар по телевежі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко