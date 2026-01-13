Російські БПЛА атакували залізничників у Донецькій області: є поранені

Наслідки атаки на залізничну інфраструктуру у Донецькій області. Фото: «Укрзалізниця»

13 січня внаслідок атаки російських дронів поранення отримали два залізничники у Донецькій області. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.



За його словами, постраждали машиніст та оглядачка вагонів.



«Стан стабільний, надається медична допомога у лікарні. БПЛА не підхопили засоби моніторингу, але обидва були зі службовими захисними засобами – це суттєво допомогло. Сам локомотив – також з додатковим захистом. Залізничники виконували суто цивільну місію з переміщення енергетичного обладнання. Черговий підступний прицільний удар по залізничниках, чергова спроба залякати Донеччину», – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 січня російські безпілотники атакували село Староварварівка на Донеччині, внаслідок чого з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка і є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко