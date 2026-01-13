ДБР викрило міжрегіональний канал збуту наркотиків у Донецькій та Київській областях

Фото: Державне бюро розслідувань

Співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили про підозру двом чоловікам, які організували міжрегіональний збут наркотичних засобів у Донецькій та Київській областях.

За даними слідства, серед потенційних клієнтів зловмисники також розглядали військовослужбовців. Фігурантами справи виявилися раніше засуджені за наркозлочини мешканці Дружківки та Ірпеня, які познайомилися під час відбування покарання.

Один із них самостійно вирощував коноплі та виготовляв наркотики, інший — пересилав «товар» поштою, використовуючи тубуси з-під будівельного акрилу. Збут здійснювався рук у руки на «своїх» територіях, також робилися спроби розширити діяльність на Дніпропетровську область.

За два місяці підозрювані реалізували близько 300 доз наркотиків загальною вагою приблизно 3 кг. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини, банківські картки, телефони, готівку, боєприпас та інші докази.



Підозрюваним інкримінують низку статей КК України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, ГБР викрило незаконні виплати у військовій частині Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»