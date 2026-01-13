Надійний захист Rarog: ефективність, підтверджена в бою

Слово «зручність» у характеристиках військового спорядження вже давно не звучить як додатковий бонус. Воно стоїть в одному рядку з мобільністю, надійним захистом і швидкістю реакції. Фронт став іншим — більше динаміки, більше невеликих переміщень, більше завдань, які потребують точності та свободи рухів. І в цих умовах спорядження, яке заважає або обмежує, просто небезпечне. Саме тому зручний захист став більш ніж необхідним на сучасній війні.

Це добре розуміють в групі компаній RAROG. Їхня філософія — створювати не просто броню, а ефективний інструмент, яким боєць працює щодня. Мінімалізм, в якому немає місця зайвому. Легкість, яка не зникає після першого тижня в осінній багнюці. Продуманість кожної деталі, яку зазначаєш, коли плідно й інтенсивно працюєш, а втома приходити не спішить.

Це спорядження насамперед для тих, хто весь час у русі — штурмові групи, мобільні підрозділи, оператори БПЛА, розвідники. Кожен елемент створений під реальну роботу, а не гарну картинку. Втім, естетика теж важлива: на бійців у бронежилетах RAROG дивитися приємно, а ще приємніше слухати їхні відгуки: «Клас!», «Він найзручніший з усіх, що я бачив!», «Він мене врятував!».

Захист, який не підведе

Бронежилети RAROG — один із найкращих прикладів того, як ергономіка може змінити відчуття від захисту. Вони легкі настільки, наскільки це можливо без втрати рівня захисту, і достатньо жорсткі там, де потрібно тримати форму й стабільність. Усередині раціональна архітектура: правильний розподіл ваги, вентиляційні зони, які працюють навіть під час бігу, можливість підлаштувати під різні типи плит і особливості статури. І це стосується всіх моделей RAROG:

легендарного бронекостюма Plastoon XM (з жіночою версією ― Нelga), який розвивається разом з нашим військом з 2014 року і сьогодні є кращим українським бронежилетом повного захисту;

MQR (Modular Quick Release) з його унікальною системою швидкоскидів;

(Modular Quick Release) з його унікальною системою швидкоскидів; найлегшого в Україні, призначеного для командирського складу (та охочих купити набагато більше) ― L500, тонкі і легкі бронеплити якого мають найвищий рівень захисту, а вся конструкція важить всього 7 кілограмів.

Плитоноски і бронежилети бренду сконструйовані так, що сидять щільно, не перекручуються, не впиваються в ключиці, не заважають швидко підняти і вкласти на плече зброю чи рухатися в тісному окопі. За словами бійців, це особливо чітко відчуваєш на третій годині виконання завдання, коли кожен зайвий кілограм ніби випробовує твою витривалість.

Модульність ― сильна сторона RAROG. Підсумки, кріплення, елементи розвантаження — все працює як єдина система. Хочеш зібрати компактний комплект для міських штурмів? Без зайвого? Можна. Треба зробити посилений варіант з додатковими магазинами, медичним модулем і рацією? Будь ласка. І головне — нічого не теліпається, не перекриває доступ до важливих кишень і не заважає під час присідання чи стрільби з різних позицій.