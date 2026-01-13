РФ вже 17 днів не проводить масових атак «Шахедами»

Дрон Збройних сил України переслідує «Шахед»

Російська армія вже 17 днів не здійснює масових атак ударними БПЛА типу «Шахед» по території України. Про це свідчать дані аналітичного каналу «Око Гора ✙», який опублікував відповідну інфографіку.

Згідно з графіком, в останні більш ніж два тижні фіксуються лише поодинокі або нечисленні запуски безпілотників, тоді як масштабні нальоти відсутні. Подібна за тривалістю пауза в застосуванні дронів-камікадзе раніше спостерігалася в серпні 2025 року.



Крім того, аналітики відзначають, що протягом цих же 17 днів РФ не застосовувала крилаті ракети Х-101, які запускаються зі стратегічної авіації по українській території.



На цьому тлі увагу привернула інформація про переміщення російських бомбардувальників. Раніше «Новини Донбасу» повідомили, що протягом дня Росія запланувала переліт шести Ту-95МС з аеродрому «Українка» на аеродром «Олєнья», а також ще трьох літаків Ту-95МС — на авіабазу «Бєлая».

Ворог готує масований удар: зафіксовано передислокацію стратегічних бомбардувальників.

Упродовж дня сплановано передислокацію:

6 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленья"/"Енгельс";

3 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая"

Розпочинається підготовка до pic.twitter.com/1ksVT4D8dt — Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 13, 2026

Подібні перебазування стратегічної авіації традиційно розглядаються експертами як одна з ознак підготовки до можливого масштабного ракетного удару.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня окупаційні війська РФ атакували Україну, застосувавши 18 ракет різних типів і 293 безпілотники.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»